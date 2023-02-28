Kennet Lara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kennet Lara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kennet Lara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kennet Lara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kennet Lara 10 Haziran 1999 tarihinde Pichidegua şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Kennet Michel Lara Arbunić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kennet Lara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Kennet Lara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Kennet Lara'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kennet Lara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kennet Lara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kennet Lara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kennet Lara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Curicó Unido

3 Mayıs 2022 yılında AC Barnechea

31 Aralık 2022 yılında Curicó Unido

Kennet Lara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kennet Lara şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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