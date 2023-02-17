Kenneth Kerckhofs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenneth Kerckhofs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenneth Kerckhofs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenneth Kerckhofs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenneth Kerckhofs 13 Ağu 1993 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenneth Kerckhofs Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kenneth Kerckhofs, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 4 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Kenneth Kerckhofs'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kenneth Kerckhofs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenneth Kerckhofs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kenneth Kerckhofs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenneth Kerckhofs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Geel-Meerhout

4 Ağu 2018 yılında Thes Sport

Kenneth Kerckhofs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenneth Kerckhofs şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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