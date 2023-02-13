Kenneth Omeruo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenneth Omeruo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenneth Omeruo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenneth Omeruo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenneth Omeruo 17 Ekim 1993 tarihinde Obuohia Okike, Abia State şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kenneth Josiah Omeruo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenneth Omeruo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISC yapmaktadır. Kenneth Omeruo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 13 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Kenneth Omeruo'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kenneth Omeruo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/omeruo22

http://instagram.com/omeruo/

Kenneth Omeruo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kenneth Omeruo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kenneth Omeruo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenneth Omeruo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Standard U19

8 Ocak 2012 yılında Chelsea

9 Ocak 2012 yılında ADO Den Haag

30 Haziran 2013 yılında Chelsea

7 Ocak 2014 yılında Middlesbrough

31 Mayıs 2014 yılında Chelsea

6 Ağu 2014 yılında Middlesbrough

31 Mayıs 2015 yılında Chelsea

22 Temmuz 2015 yılında Kasımpaşa

30 Haziran 2016 yılında Chelsea

31 Ağu 2016 yılında Alanyaspor

30 Haziran 2017 yılında Chelsea

25 Ağu 2017 yılında Kasımpaşa

30 Haziran 2018 yılında Chelsea

15 Ağu 2018 yılında CD Leganés

30 Haziran 2019 yılında Chelsea

13 Ağu 2019 yılında CD Leganés

Kenneth Omeruo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenneth Omeruo şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Kenneth Omeruo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 59 maçta 1 gol atmıştır.

Nijerya U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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