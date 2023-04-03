Kenneth Soler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenneth Soler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenneth Soler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenneth Soler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenneth Soler 16 Şubat 2001 tarihinde Tarragona şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Kenneth Soler Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenneth Soler Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OFSPORTS yapmaktadır. Kenneth Soler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kenneth Soler'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kenneth Soler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenneth Soler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kenneth Soler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenneth Soler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Espanyol Alty.

1 Temmuz 2017 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2018 yılında Esp. Juvenil A

8 Ağustos 2020 yılında RM Kastilya

4 Ağustos 2021 yılında Inter de Madrid

30 Haziran 2022 yılında RM Kastilya

1 Ağustos 2022 yılında RCD Espanyol B

Kenneth Soler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenneth Soler şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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