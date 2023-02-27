Kennie Chopart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kennie Chopart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kennie Chopart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kennie Chopart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kennie Chopart 1 Haziran 1990 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Kennie Knak Chopart şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kennie Chopart Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kennie Chopart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 22 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Kennie Chopart'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Kennie Chopart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kennie Chopart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kennie Chopart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kennie Chopart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Esbjerg fB U19

1 Temmuz 2009 yılında Esbjerg fB

1 Temmuz 2011 yılında Varde IF

13 Nisan 2012 yılında Stjarnan

30 Ocak 2014 yılında Arendal Fotball

17 Temmuz 2015 yılında Fjölnir

22 Şubat 2016 yılında KR Reykjavík

Kennie Chopart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kennie Chopart şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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