Kenny Dere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenny Dere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenny Dere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenny Dere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenny Dere 15 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenny Dere Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kenny Dere, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kenny Dere'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kenny Dere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenny Dere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kenny Dere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenny Dere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Kenny Dere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenny Dere şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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