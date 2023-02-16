Kenny Mclean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenny Mclean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenny Mclean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenny Mclean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenny Mclean 8 Ocak 1992 tarihinde Rutherglen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Kenneth McLean şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenny Mclean Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Kenny Mclean, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 22 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Kenny Mclean'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kenny Mclean Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kennymclean66/

Kenny Mclean Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenny Mclean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kenny Mclean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenny Mclean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Rangers FC U17

1 Temmuz 2008 yılında St. Mirren FC U17

1 Temmuz 2009 yılında St. Mirren FC U20

1 Aralık 2009 yılında Arbroath

1 Mayıs 2010 yılında St. Mirren FC U20

1 Kasım 2010 yılında St. Mirren

2 Şubat 2015 yılında Aberdeen FC

22 Ocak 2018 yılında Norwich

23 Ocak 2018 yılında Aberdeen FC

14 Mayıs 2018 yılında Norwich

Kenny Mclean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenny Mclean şuan Norwich City takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kenny Mclean Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aberdeen FC (- 2006)Rangers FC (2006-2008),St. Mirren FC (2008-2010)

İskoçya takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 1 gol atmıştır.

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