Kenny Saief kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenny Saief Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenny Saief adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenny Saief Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenny Saief 17 Aralık 1993 tarihinde Panama City, Florida şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da קני סייף şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenny Saief Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Kenny Saief, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kenny Saief'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kenny Saief Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kennethsaief93/

Kenny Saief Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenny Saief isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kenny Saief Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenny Saief futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında H. Haifa U19

1 Ocak 2008 yılında M. Netanya U19

1 Temmuz 2008 yılında B. Tubruk U19

1 Temmuz 2010 yılında TSV 1860 U19

1 Ocak 2011 yılında Bnei Sakhnin

1 Temmuz 2011 yılında Hapoel Haifa

20 Eylül 2012 yılında Kiryat Shmona

5 Ağustos 2013 yılında Ramat haSharon

8 Ağustos 2014 yılında KAA Gent

5 Ocak 2018 yılında RSC Anderlecht

30 Haziran 2018 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2018 yılında RSC Anderlecht

6 Mart 2019 yılında Cincinnati

30 Haziran 2019 yılında RSC Anderlecht

13 Şubat 2020 yılında Lechia Gdansk

30 Haziran 2021 yılında RSC Anderlecht

6 Eylül 2021 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2022 yılında RSC Anderlecht

1 Temmuz 2022 yılında Neftçi Baku

Kenny Saief Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenny Saief şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kenny Saief Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Haifa, Hapoel Haifa, Maccabi Netanya, Beitar Tubruk, TSV 1860 München, Ihud Bnei Sachnin

Amerika Birleşik Devletleri takımında 15 numaralı formasıyla 1 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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