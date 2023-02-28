Kenroy Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenroy Campbell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenroy Campbell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenroy Campbell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenroy Campbell 30 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Jamaika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenroy Campbell Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Dymension yapmaktadır. Kenroy Campbell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kenroy Campbell'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kenroy Campbell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kenroy_campbelljr6/

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Kenroy Campbell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenroy Campbell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Kenroy Campbell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenroy Campbell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2022 yılında Zimbru Chisinau

30 Haziran 2023 yılında Cavalier FC

Kenroy Campbell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenroy Campbell şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Kenroy Campbell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 2 numaralı formasıyla 5 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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