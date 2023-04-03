Kensaku Matsumoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kensaku Matsumoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kensaku Matsumoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kensaku Matsumoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kensaku Matsumoto 3 Haziran 2006 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松本 健作 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kensaku Matsumoto Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kensaku Matsumoto'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kensaku Matsumoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kensaku Matsumoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kensaku Matsumoto şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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