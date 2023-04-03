Kensuke Miyaji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kensuke Miyaji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kensuke Miyaji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kensuke Miyaji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kensuke Miyaji 30 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 宮地 健輔 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kensuke Miyaji Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kensuke Miyaji'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kensuke Miyaji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kensuke Miyaji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kensuke Miyaji şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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