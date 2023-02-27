Kensuke Nagai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kensuke Nagai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kensuke Nagai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kensuke Nagai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kensuke Nagai 5 Mart 1989 tarihinde Fukuyama, Hiroshima şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 永井 謙佑 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kensuke Nagai Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kensuke Nagai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kensuke Nagai'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kensuke Nagai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kensuke Nagai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kensuke Nagai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kensuke Nagai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2007 yılında Fukuoka Univ.

13 Mart 2009 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2010 yılında Fukuoka Univ.

2 Mart 2010 yılında Vissel Kobe

31 Ocak 2011 yılında Fukuoka Univ.

1 Şubat 2011 yılında Nagoya Grampus

16 Ocak 2013 yılında Standard Liège

12 Ağustos 2013 yılında Nagoya Grampus

15 Ocak 2015 yılında Standard Liège

16 Ocak 2015 yılında Nagoya Grampus

6 Ocak 2017 yılında FC Tokyo

11 Temmuz 2022 yılında Nagoya Grampus

Kensuke Nagai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kensuke Nagai şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kensuke Nagai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cairu Tênis Clube (1994–1997), Kitakyushu Iseigaoka Elementary (1998–2000), Kitakyushu Asakawa Jr HS (2001–2003), Kyushu International University HS (2004–2006), Fukuoka University (2007–2010)

Japonya takımında 11 numaralı formasıyla 6 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

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