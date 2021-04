Kent gelenekleri yaşatılacak! İzmit’in 3 bin yıllık tarihi bu dergiyle hatırlanacak

İzmit Belediyesinin bir süredir üzerinde çalıştığı, İzmit'in köklü tarihini, kültürel zenginliğini, hikayelerini ve hikayelerinin kahramanları gibi neredeyse 3 bin yıllık tarihin tamamını içerisinde barındıran İzmit Kafası B'oolum dergisini Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan Gülümse Kafe'de düzenlenen tanıtım programı ile vatandaşlara tanıttı. Sanatçı Gül Özgüner Altın düzenlenen programda İzmit'e ait türküleri seslendirdi. Düzenlenen programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi parti ilçe başkanları, gazete temsilcileri, çok sayıda davetli ve yaklaşık 10 yıl boyunca Kocaelispor forması terleten Kaan Dobra da katıldı.

"İZMİT KAFASI ÖZEL BİR DERGİ"

Düzenlenen tanıtım programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çıkarılan derginin İzmit ve İzmitliler için çok özel olduğunu belirterek, "İzmit Belediyesi olarak, edebiyat-sanat ve kültür alanındaki çalışmalarımıza İzmit Kafası B'oolum ile bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. İzmit'i İzmitliyi anlatan, okuduğunuzda İzmit'ten bir şeyler bulabileceğiniz, hatta her okuduğunuzda ayrı bir detay yakalayabileceğiniz çok güzel bir yazın örneği, çok özel bir dergi, İzmit Kafası. İzmit Kafası'nı çıkarırken kendine özel bir tarihi olmasını istedik. İsmi gibi özel bir gün. Bildiğiniz gibi 24 Nisan1966 tarihi İzmit'in kentlilik bilincinin oluşmasında, aidiyet duygusunun artmasında büyük rolü olan Kocaelispor'un kuruluş günü. Kocaelispor'un doğduğu İzmit'imizde tarihe bir not daha düşmek istedik ve 24 Nisan tarihini Dünya İzmitliler Günü olarak ilan ettik. Bu dergi de aynı Dünya İzmitliler Günü gibi tarihe bir not düştüğümüz ayrı bir envanter olarak yayın tarihinde yerini alacak. Kocaelispor gibi İzmitlilik aidiyetinin gelişmesine katkı sunacak ve İzmitlilik duygusunu anlatacak" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı