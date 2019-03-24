Kent görselleri Aliağa’ya renk kattı

Aliağa Belediyesi tarafından kentin muhtelif bölgelerine yerleştirilen kent görselleri cadde, sokak ve kavşaklara ayrı bir güzellik kattı.

Aliağa Belediyesi, yeşil donatı alanlarının artırılması ve ilçenin modern bir kimliğe kavuşabilmesi için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kentin daha güzel, daha estetik bir havaya bürünmesi amacıyla çalışmalar yapıyor.

Estetik vurgusunun artırılması yönünde yapılan çalışmalarda muhtelif yerlere konumlandırılan kutu harflerden oluşan görsellerin yanı sıra ay yıldız ve petrol sondaj kulesi kent görselleri de kente ayrı bir renk kattı. Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen çalışmalar ile bugüne kadar İnönü Bulvarı, İstiklal Caddesi, Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi ve Helvacı'ya yapılan estetik, dayanıklı, ekonomik ve çevreye uyumlu yeni nesil led aydınlatmalı ay yıldız kent görselleri vatandaşlardan beğeni topladı. Görenlerin hayranlıkla baktığı ay-yıldız figürlü kent görselleri özellikle akşam saatlerinde kırmızı-beyaz renkli ışıkları ile Aliağalıların sosyal medyada en fazla paylaştığı fotoğrafların başında geldi.

Kutu harf çalışmalarında ise sahil bandına "I Love Aliağa" görseli kentin giriş ve çıkışlarına ise led aydınlatmalı "Aliağa" yazısı yerleştirdi. Kutu harflerden oluşan kutu harf görselleri özellikle gece aydınlatması ile dikkat çekiyor. Görenlerin hayranlığını kazanan uygulama, Aliağalıların yanı sıra ilçe dışından gelen vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Kaynak: İHA