Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü görev tanımı nedir, Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü ne iş yapar, Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü Tanımı;

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Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü Maaşları

Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.58

Meslek Adı :

Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Olmayan

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, tren hattını ve sistemleri kontrol eden, tren seferleri ile tren ve hat bakım faaliyetlerini yöneten, trendeki ve hattaki arızalarla ilgili faaliyetleri yürüten, alternatif tren seferleri ile acil durumlarla ilgili faaliyetleri yürüten ve mesleki gelişime yönelik faaliyetlere katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) İş organizasyonu yapmak,

e) Hattı ve sistemleri kontrol etmek,

f) Tren seferleri ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

g) Tren ve hat bakım faaliyetlerini yürütmek,

h) Tren bakım faaliyetlerini yürütmek,

i) Hat bakım/onarım faaliyetlerini yürütmek,

j) Trendeki ve hattaki arızalarla ilgili faliyetleri yürütmek,

k) Kapalı sinyal geçişlerini koordine etmek,

l) Alternatif tren seferlerini yönetmek,

m) Acil durumlar ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

n) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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