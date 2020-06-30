Kent içi tarım ‘meyve’ vermeye başladı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun geçen yıl hayata geçirdiği Kent İçi Tarım Uygulamaları Projesi 4 bin metrekare alan üzerinde yükseliyor. Yaklaşık 20 çeşit ürünün ekildiği projede meyve ve sebzeler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Dünyada ilk örneği Fransa'nın başkenti Paris'te hayata geçirilen proje, Türkiye'de ise Diyarbakır'ın tarihte bağ ve bahçeleriyle ünlü olan merkezi Bağlar bu konuda model oldu. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun "Çocukluğumun hayallerinden biridir" dediği ve çocukları sebze ve meyve yetiştiriciliğine özendirmeyi amaçladığı kent içi tarım uygulamaları projesi meyve ve sebze verme aşamasına geldi. 4 bin metre kare üzerinde kurulan projede bir bölüm sebze bahçeleri, bir bölüm de meyve bahçelerinden oluşuyor. Tamamı organik olan ürünler arasında domates, salatalık, karpuz, armut, erik gibi yörenin iklimine ve toprak yapısına uygun olan ürünler ön plana çıkıyor.

Bağcılar Mahallesinde kurulan kent içi tarım uygulamaları bahçelerinde yetişen meyve ve sebzeler kadar oluşan yeşil ve doğal alan da çevre sakinleri için mis ve ferah bir hava meydana getiriyor. Bu durumdan oldukça memnun kalan vatandaşlar, projenin insanları sebze ve meyve yetiştiriciliğine teşvik etmek için de anlam ifade ettiğini dile getirerek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve milli tarım ekonomisi seferberliğine destek

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilk etapta 4 bin metrekare ile başlayan projeyi genişleterek önümüzdeki süreçte başka noktalarda da hayata geçireceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli tarım ekonomisi seferberliği başlattığını ve son 20 yılda tarım ekonomisine büyük yatırımlar yapıldığını belirten Başkan Beyoğlu, buna katkı sağlamak ve bu konuda model olmak için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. En büyük amaçlarından birinin çocukları sebze ve meyve yetiştiriciliğine teşvik etmek olduğunun altını çizen Beyoğlu, "Geçen yıl fideleri çocukların katılımı ile toprağa verdik. Hamdolsun meyve ve sebzeler olgunlaşmaya başladı. Buraya gözümüz gibi bakıyoruz. Kent içi tarım uygulamaları ve organik tarım için Türkiye'ye model olacak. Cumhurbaşkanımızın büyük önem verdiği yerli ve milli tarım ekonomisine katkı sağlayacak. Bağ Evi projemiz de hazır. Bu projeyi de hayata geçirerek Bağlarımızı tarihteki misyonuna kavuşturacağız inşallah. İlçemizde uygun olan birçok arazide bu projeyi uygulamak istiyoruz. Bölgemizin toprak yapısı ve iklimi kent içi organik tarıma elverişlidir. Bunu iyi değerlendirmeliyiz" dedi.

Kaynak: İHA