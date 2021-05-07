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Kent isminin anlamı nedir, Kent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Kent isminin anlamı; kasaba, şehir demektir. Bu içeriğimizde Kent isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Kent isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Kent isminin anlamı nedir, Kent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kent isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kent ismi ne demek, Kent ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kent isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kent İsminin anlamı nedir? TDK Kent anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Kent ismi Şehir, site anlamlarında yer almaktadır.

Kent İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Kent ismi geçmemektedir.

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Kent isminin kökeni:

Kent ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Kent ismini kimse kullanmamaktadır.

Kent isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Kent isminin rengi:

Turkuaz

Kent ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Kent isminin Harf Analizi Nedir ?

Kent ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

E : İletişim, duygusal karışık

N : Sağduyulu, utangaç

T : Hayalperest, tembel,

Kent isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kent ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

E : 6

N : 17

T : 24

= 61 Kent İsminin Numeroloji Toplamı 61’dir.

Kent ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kent isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Kent isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

K: 2   E: 5   N: 5   T: 2 = 14

1 4 = 5 Kader sayısıdır

Kent isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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