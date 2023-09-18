Kent kartı okumadığı için genç kıza bağırıp üstüne yürüyerek rencide etmişti! O genç kız konuştu!

Adana'da bir sürücünün kent kartı okutmadığını öne sürdüğü 14 yaşındaki kız çocuğunun üzerine yürüyüp ona hakaret etmesi anbean görüntülenirken, kız çocuğu o anda çok korktuğunu, arkadaşının kendi yerine kartı okuttuğunu...

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Adana'da bir sürücünün kent kartı okutmadığını öne sürdüğü 14 yaşındaki kız çocuğunun üzerine yürüyüp ona hakaret etmesi anbean görüntülenirken, kız çocuğu o anda çok korktuğunu, arkadaşının kendi yerine kartı okuttuğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Eylül günü Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşındaki Elanur Bal, okuldan dönerken kız arkadaşıyla birlikte toplu taşıma aracına bindi. Kent kartı olmadığı için arkadaşı onun yerine kartı okuttu.

Bir süre sonra toplu taşıma sürücüsü A.T. kız çocuğuna aracı kullanırken bağırmaya başladı. Kız çocuğu önce ne olduğunu, şoförün kime bağırdığını anlamadı. Daha sonra aracı durdurup kız çocuğunun yanına kadar gelip üzerine yürüyerek hakaretler eden sürücü A.T., kartı okutmadığını söyleyip, yeniden okutmasını istedi. Bu anlar ise anbean aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Çok korktum ve üzüldüm"

Elanur Bal, o an çok korktuğunu belirterek, "İlk önce ne olduğunu anlamadım. Benim kartım olmadığı için arkadaşım benim yerime bastı ben de ona para verdim. Ancak sürücü biz bindikten sonra bağırıp çağırmaya başladı. Ne olduğunu anlamadık. Sonra üzerime doğru yürüyüp bağırıp çağırdı. O anlarda çok korktum ve üzüldüm" dedi.

"Beni inmeyeceğim yerde indirmek istedi"

Bal, arkadaşının kent kartı okuttuğunu ancak sürücünün kartı cihazın okumadığını söylediğini belirterek, "Bunu bize düzgünce söylese biz yeniden kartı okuturduk. Ama o kadar kişinin içinde bağırıp çağırdı beni azarladı. Daha sonra ben kartı ikinci kez okuttum. Buna rağmen sürücünün bana karşı olan tavrı düzelmedi. Beni inmeyeceğim yerde indirmek istedi. Araçta bulunan bir teyzenin karşı çıkması üzerine vazgeçti. Ben bu süreçte çok korktum. Sürücüden şikayetçi oldum. O da bizden şikayetçi oldu" dedi.

KAYNAK: İHA

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