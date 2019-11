Kent Konseyi Başkanı Dilber Öğretmenler gününü kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, öğretmenlik mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğunu belirterek "Toplumumuzdaki her birey öğretmenlerimizin eseridir" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta olduğu Düzce'de de çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Bu Kapsamda Düzce Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber'de öğretmenler günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Dilber mesajında "24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyoruz. Öğretmenlerimizin yaptıkları mesleğin önemi büyüktür. Toplumumuzdaki her birey, bu önemin her an farkında olmalıdır. Öğrencilerine vatan sevgisini, doğruyu ve diğer önemli değerleri öğreten öğretmenlerdir. Dolayısıyla toplumumuzdaki her birey onların eseridir. Öğretmenlerin öğrencilerine genel bilgi ve kültürün yanında ahlaki değerleri de öğretmeleri sevgi, hoşgörüyü aşılamaları önemlerini bir kat daha arttırmaktadır. Bireylerin kişiliklerinin gelişmesinde, sosyal kişiler haline gelmesinde öğretmenlerimizin emeğinin rolü çok büyüktür. Demokrasimizin gelişmesinde de öğretmenlerimizin üstlendiği görev çok önemlidir. Çünkü ancak demokratik davranışları gelişmiş kişiler, demokratik davranışları gelişmiş bireyler yetiştirebilirler. Ürünü insan olan ve insanlık tarihinin en önemli mesleği olduğunu düşündüğümüz öğretmenlik aslında ülkemizin geleceğidir. Eğitim sorunlarını çözememiş ve eğitime gereken önemi vermeyen ulusların bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir. Ulusal kalkınmanın temeli eğitim ve öğretimden geçmektedir. Bu sebeple ülkemizin daha ileri gidebilmesi için eğitimin kaliteli ve bilimsel metotlar ile yapılması gerekmektedir. Bunun içindir ki; öğretmenlerimizin sorunları, eğitim sorunlarımız içinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu soruna ulusal sorun çerçevesinde çözüm aramak gerekir. Tüm memurlarda olduğu gibi öğretmenlerinde sorunları da sadece ekonomik değildir. Ekonomik sorunların yanında mesleki sorunlar ile özlük ve sosyal sorunlar içinde boğuşan öğretmenlerimizin sorunlarına en kısa sürede çözüm üretilerek çağdaş demokrasilerde olduğu gibi öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri teşvik edilmelidir. Takvim yaprağındaki her günü bu günkü duygu ve düşüncelerle yaşamak dileğiyle; öğretmenlerimize saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA