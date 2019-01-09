Kent Konseyi Engelli Meclisinden Emniyet Müdürü Aslan’a teşekkür ziyareti

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Meclis Üyeleri ile birlikte "Engelleri Devletimle Aşarım" isimli farkındalık kısa film klibine verdikleri desteklerden dolayı Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Abdullah Keleşoğlu, kısa bir zaman önce Engelliler Meclisi ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile "Engelleri Devletimle Aşarım" toplumsal farkındalık kısa film projesini başarı ile hayata geçirdik. "Engelleri Devletimle Aşarım Toplumsal Farkındalık Projesi" Fiziksel engelli bireylerin ulaşımını konu almakla birlikte söz konusu proje kapsamında caddelerde kaldırımlara yapılan engelli rampalarının önüne park eden otomobillerin engellilerin rutin hayat akışını durdurduğu konuları başarılı bir tema ile çalışmamızda vurguladık ve istediğimiz stratejik hedeflere ulaşmanın sevincini yaşadık" dedi.

Meclis Koordinatörü Keleşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Projemizin amacı olan rampaların önüne otomobillerini rastgele park yapan duyarsız sürücülerin bilinçlendirmesi, engelliler kapsamında konu hakkında toplumda farkındalık oluşturmak yer almaktadır. "Engelleri Devletimle Aşarım Toplumsal Farkındalık Projesi" film klibinin senaryosunda engelli rampasına park eden araçlar, engelli birey ya da engelli yakını tarafından 155 polis ihbar hattı telefonla aranıyor, kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri caddede ki engelli rampasına park edilen aracı rampanın önünden çekici ile kaldırarak engellinin yolu açılıyor ve engellinin rutin hayatı kaldığı yerden tekrar devam ediyor. Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'a Engelliler Meclisinin yaptığı proje, etkinlik ve girişimleri anlattıktan sonra Kentteki engelli birey ve engelli ailelerinin yaşadıkları sosyal, ekonomik, günlük yaşam sorunlarını, bu kişilerin, temel insani hizmetlerden (eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik, istihdam) yararlanma durumlarını, engelli bireye sahip ailelerin aldıkları sosyal destekleri, engelli sorunlarına çözüm önerilerini bilimsel, somut veri, bilgi ve belgeler ışığında Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'la paylaşarak bilgilendirdi"

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu Engelli çalışanlarla ilgili konularda Emniyet Müdürlüğüne klavuz olabilmesi amacıyla "Erzurum'un İlk Engelli Araştırma Raporunu" İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'a takdim etti. Engelliler Meclisi Başkanı Burhanettin Yeşilyurt ise engelli üyelerin yapmış olduğu el emeği flografi çalışmalı Türk bayrağını Mehmet Aslan'a hediye etti.

Öte yandan Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, "Engelleri Devletimle Aşarım" toplumsal farkındalık projesi ve projenin kısa film çekimlerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA