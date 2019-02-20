Kent Konseyi Kadın Meclisinden, Kaymakam Bayar’a ziyaret

Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Sever ve Yönetim Kurulu üyeleri Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar'ı makamında ziyaret etti.

Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Sever ve Yönetim Kurulu üyeleri Havva Karaosmanoğlu, Cemile Çakmak, Ayşe Gür ve Arzu Salbaş; Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar'ı makamında ziyaret etti. Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Kadın Meclisi Başkanı Hatice Sever, Sapanca'nın ilk Kadın Meclisi olarak gerçekleştirmiş oldukları projelere ve çalışmalara ilişkin Kaymakam Bayar'a bilgi verdi.

Meclis Başkanı Sever ziyarette yaptığı açıklamada, "Kadın Meclisi olarak gönüllülük esasıyla çalışıyoruz ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak için gayret gösteriyoruz. Kadınlarımızın, toplumsal yaşamımızda üretim, iş, siyaset, kültür, sanat gibi alanlarda daha fazla söz sahibi olmalarını istiyoruz. Oluşturduğumuz Kadın Meclisi sayesinde Sapanca için faydalı işler yapacağımıza, kadınların neler yapabileceğini göstermiş olacağız. Bu platformun bizlere sunulmasında en büyük öncü ve destekçimiz Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer olmuştur. Kadın meclisi üyelerimiz adına ilçe hanımları adına başkanımıza bizlere verdiği katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Gerçekleşen ziyarette bir konuşma yapan Kaymamak Bilgehan Bayar, "Bir kadın gördüğünüzde bir milleti görüyorsunuz çünkü annelerimiz nasılsa, kadınlarımız nasılsa o devlet kadın eli değmiş gibi titiz, detaylı ve özenle yapılmış oluyor. Hepimizin amacı önce kentimiz için, daha sonra ülkemiz ve en sonunda evrensel anlamda tüm insanlar için iyi işler yapmaktır. Bir yerde mutlak başarı olması için oraya kadın eli değmesi şart. Kadının toplumda hak ettiği saygın konuma ulaşması yolunda elimizden gelen tüm gayreti göstermeye hazırız. Yapılan başarılı projelerinizden dolayı sizleri kutluyorum" diye konuştu.

Kaymakam Bayar ziyaretlerinden dolayı Kadın Meclisi Başkanına ve üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA