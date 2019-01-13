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Kent korosundan harika koser

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kent Korosu sahne aldı.

Kent korosundan harika koser

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kent Korosu sahne aldı. Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleşen konsere büyük ilgi gösterildi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kent Korosu Şehir Tiyatrosu'nda Türk Sanat Müziği konseri verdi. Kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Şef Mustafa Uyan yönetiminde sahne alan Kent Korusu birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.

Müzikseverler Kent Korosu'nun solo ve koro olarak verdiği konsere büyük ilgi gösterdi.

Kent korosundan harika koser

Kent korosundan harika koser

Kaynak: İHA

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