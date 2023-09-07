Kent merkezindeki çocuk parklarında bakım çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk oyun parklarının bakım ve onarım çalışması ile birlikte kauçuk zemin döşeme çalışmalarına devam ediliyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Kent merkezindeki çocuk parklarında bakım çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk oyun parklarının bakım ve onarım çalışması ile birlikte kauçuk zemin döşeme çalışmalarına devam ediliyor.

6 Şubat depreminin ardından hasar gören parklarda çalışmalar yürüten Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çocukların daha güvenli bir ortamda oyun oynamalarını sağlamak amacıyla parkın zeminine kauçuk döşemesi yaparak zemini yumuşak hale getiriyor. Adıyaman Eğriçay Parkı ve Sümer Parkın içerisinde yer alan çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımı gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi ekipleri, çocukların hoşça vakit geçirdikleri alan olan çocuk oyun parkının daha estetik ve kullanışlı hale getirilmesi için başlatılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından çocukların daha güvenli, temiz ve sağlıklı parklarda oyun oynamaları hedefleniyor. Birçok parkta kauçuk kaplama çalışması yapan ekipler, yıpranan kauçukların değişimi ve yeni parkların zemin kaplamasını da sürdürüyor.

Kent merkezindeki çocuk parklarında bakım çalışmaları devam ediyor

Kent merkezindeki çocuk parklarında bakım çalışmaları devam ediyor

Kent merkezindeki çocuk parklarında bakım çalışmaları devam ediyor

Kent merkezindeki çocuk parklarında bakım çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Son Haberler
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!
Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!
Bu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 Kişi
Bu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 Kişi
Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu
Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!