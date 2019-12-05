Kent merkezine inen hava ambulansı görücüye çıktı

Sivas'ta Kongre Müzesi bahçesinde 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılan araçlar sergilendi. Sergilenen araçlardan en çok ilgiyi ambulans helikopter gördü.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kongre Müzesi bahçesinde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Rüstem Hasbek, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, çok sayıda sağlık çalışanı ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik kar paletli ambulans, helikopter ambulans, kara ambulansı gibi 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılan araçlar sergilendi. Etkinlikte helikopter ambulans vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Etkinlikte konuşan Vali Ayhan, Türkiye'nin sağlıkta çığır açtığını ve olağanüstü başarılar elde ettiğini belirterek, "1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında hem bu konuda bir duyarlılık, farkındalık, bir bilgilendirme hem de ilimize son zamanlarda kazandırılan alet ve ekipmanları acil yardımda kullanılacak olan bu araçları da tanıtmak amaçlı bir aradayız. Öncelikle 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftamız kutlu olsun. İnşallah bir hafta boyunca güzel etkinliklerle sağlıktaki değişimi vatandaşlarımıza güzel bir şekilde ifade ederiz. Şöyle bir baktığımız zaman bunun 25 yıllık bir hikayesi var. 1994 yılında Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri Projesi kapsamında sağlıkta bir hamle başlatılıyor. Ancak en büyük değişim ve gelişim 2002 yılındaki sağlık programlarındaki bir değişim ve dönüşüm ile başlıyor. Bizlerin de meslek hayatımızda en çok mustarip olduğumuz, en sıkıntı yaşadığımız hususlardan birisi sağlıktı. Ambulanslar yetersizdi, hastanelerin fiziki imkanları yetersizdi, doktor yetersizlikleri gibi sıkıntılarımız vardı. Bunları insanlarımız çok ciddi bir şekilde yaşamaktaydı. Son 15 yılda insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını kendisine benzetmiş olan hükümetimiz ve bürokrasimiz yoğun bir çalışma gösterdi. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda elimizdeki ambulanslarla bu işin zirvesine gelmiş bulunmaktayız. Türkiye ve Sivas sağlıkta çığır açtı, olağanüstü başarılar elde etti ve bu devam ediyor. İlimiz Sivas ise en çok payını alan şehirlerin başında gelmektedir" dedi.

Kaynak: İHA