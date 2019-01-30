Kent Müzesi 1 yaşında

Bartın Belediyesince açılışı gerçekleştirilen, Bartın kent Müzesi'nin 1. yıl dönümü düzenlenen etkinlik programı ile kutlandı. Programa protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açıldığı günden bugüne çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan, Bartın Belediyesi'nin ödüllü projelerinden birisi olan Bartın Kent Tarihi Müzesi, birinci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ahmet Güldür tarafından naht sanatı ile yapılmış, dünyanın en büyük Yasin-i Şerif'i olduğu bilinen eserin sergiye alınarak, zengin envanterine bir yenisini daha ekledi. Halkın yoğun katılım sağladığı yıl dönümü kutlama programında, Belediye Başkanı Cemal Akın'ın 50+1 projenin içerisinde yer alan "Atatürk ve Şehitlerimiz", "Resim ve Sanat", "Oyuncak", "Su Müzeleri"nin tanıtımı yapıldı.

Akın, "Türkiye'nin Hiçbir Yerinde Olmayan Eserler ve Paralar Var"

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Başkan Cemal Akın'ın konuşmasıyla devam etti. Akın konuşmasında "Geçtiğimiz yıl 27 Ocak tarihinde müzemizi açmıştık. O gün bende kent müzesi açılışı yapmanın heyecanı vardı. Bartın Belediyesinin Kent Müzesi bir proje bir de uygulama ödülünü aldı. 1 yılda bu müzemizi 90 bin kişi ziyaret etti. Bartın ölçeğinde müthiş bir rakam. 113 kişi eser ve belge bağışladı. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan eserler ve paralar var. 2 bin 70 eser ve materyal müzemizde sergileniyor. Hiçbirini maddiyat karşılığı almadık. Bartın'da yaşayan dostlarımız ellerindeki eserleri bize bağışladılar. Bir bu kadar eser daha var elimizde. Çünkü artık müzeler geliyor. Hepsinin aşağı yukarı projeleri bitti. Ayrıca Ahmet Bey'in yaptığı eserleri de burada sergiliyor. 2 bin 98 harf ve tarihiyle birlikte 3 bin 2 adet kesme parçadan oluşan 3.50 metre yüksekliğinde 1.75 metre genişliğinde naht sanatıyla yazılan Yasin-i Şerif'i de burada sergileyeceğiz. Ahmet Bey aynı zamanda Türkiye'deki 5 naht sanatı ustasından biridir. " dedi.

Akın, "Üzerinde Çalıştığımız 4 Müze Projemiz Var"

4 yeni müze projesi üzerinde çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Cemal Akın konuşmasının devamında "Üzerinde çalıştığımız 4 müze var. Birincisi Karaçay'da gerçekleştireceğimiz modern bir Su Müzesi. Resim ve Sanat Müzesini de Hamam Sokağı'nın oradaki binada açacağız. Bu şekilde hem tescilli bir evimizi restore etmiş olacağız. Kültür Müdürlüğü olan yerimizi de Atatürk ve Şehitler Müzesi yapacağız. Bu değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Kör Park yapacağımız 113 bin metrekarelik alanın içinde bir oyuncak müzesi yapacağız. Arkeoloji Parkı da orada yapacağız. Bunları 2019-2024 arasında gerçekleştirmek istiyoruz. Müze olmazsa geçmişimizden uzaklaşıyoruz ve turist de gelmiyor. Bu müzede emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bartın Belediyesi'nin maddi anlamda hiçbir sıkıntısı yok. Geçen dönem biz doğalgazdan kaynaklı 60 milyon TL, suya da 20 milyon TL harcadık. Ama önümüzdeki dönem bu para cebimize kalacak. 2019 bütçemizde 110 milyon TL, ortalama 40 milyon TL'si de yatırım projesi. Biz gerçekçi olacağız ve ayaklarımız yere sağlam basacak. Ben hizmette inatçı biriyim. İyi şeylerde inat etmek murat getirir derler. Sadece Bartın'da kanalizasyon arıtmasını yapmak 7 yılımı aldım. Ortalama Dallıca'da 50 milyon TL'lik hibeyle bu projeyi gerçekleştirdik. Bartın Irmağı da bu projeyle kanalizasyon atığından kurtuldu. Bartın Irmağını günde 14 bin ton kanalizasyon atığından kurtardık. Artık Bartın Irmağı canlandı, eski haline gelmeye başladı. Bu müzeleri Bartın'da kültür yolu üzerinde yapıyoruz. Biz Bartın'ı kültür yolunun içerisine soktuk. Bartın'da Ebu Derda türbesini restore ettik ve kültür yolunu Şehitlik, Dikili Taş, çeşmeler, su terazisi, Taşhan, Kent Müzesi, resim müzesi, hamam, Atatürk ve Şehitler Müzesi ve Gazhane güzergâhında oluşturduk. Gazhane'den de Köy Parka teleferikle inşallah gideceğiz. 4,5 milyon Euro'ya bu projeyi yapacağız. Bartın'da hep birlikte huzurla ve sevdiklerimizle yaşamayı diliyorum." dedi.

Güldür: "Bartın'a Ebedi Olarak Hatıra Olarak Bırakıyorum"

Başkan Cemal Akın'ın ardından kısa bir konuşma yapan Naht Sanatı Ustası Ahmet Güldür "Senelerden beri düşündüğüm ve kafamda devamlı olarak projesini yaptığım bir eser. Bunu Allah kısmet etti ve Bartın'a ebedi olarak hatıra olarak bırakıyorum. Bu çalışmada 2 aylık bir yazı hazırlaması ve hesaplaması ile 3 metre 55 cm yüksekliğinde 1 metre 75 cm genişliğinde olan bir plakaya 2 bin 998 harf ve 4 tane de altında tarihi ile beraber 3 bin 2 adet yazıyı bizzat plakada yazarak bunu Bartın'ımıza kazandırmış oldum. Bu Bartın'ımızın ve dünyanın yazılmış olan tek bir Yasin-i Şerif'tir naht ve kabartma hat yazısı olarak. Bu bütün Bartın'ımıza ve halkımıza bir hediyedir. Kabul ediniz." dedi.

Programın devamında Başkan Cemal Akın, müzeye son bir yıl içinde eser bağışlayan bağışçılara ve Naht Sanatı Ustası Ahmet Güldür'e teşekkür belgelerini takdim etti.

Program sonunda ise katılımcılara Bartın Belediyesi görevlileri tarafından, Bartın'ın geleneksel tatlarından olan Ağda Tatlısı ikram edildi.

Kaynak: İHA