Korona virüs salgını nedeniyle kapatılan ve 1 Haziran itibariyle yeniden açılan Kent Müzesi, sanal ortamdan da ziyaret ediliyor.

"samsunkentmuzesi.com" adresi üzerinden müzenin ziyaret edilebileceğini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, "Özellikle Avrupa'da yaşayan hemşehrilerimiz müzemize yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

Avrupa'nın en prestijli müzelerinden biri Samsun Kent Müzesi, sanal ortamda da ziyaretçilerini bekliyor. Dünyayı etkileyen korona virüs salgını sonrası alınan tedbirler nedeniyle 16 Mart'ta ziyarete kapatılan, 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle yeniden açılan Kent Müzesi, içerisinde yer alan bilgi ve materyallerle ilgi görüyor. samsunkentmuzesi.com adresi üzerinden 360 derecelik panoramik görüntülerle gezilebilen Samsun Kent Müzesi'ni salgın sürecinde de ziyaretçilerini ağırladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, "Korona virüs nedeniyle 16 Mart'ta ülke genelindeki tüm müzeler aktif ziyarete kapatılmıştı. Bu süreçte de müzemiz online hizmet vermeye devam etti. Avrupa'nın en prestijli 6 müzesinden biri olan Kent Müzemiz, ziyaretçilerine buranın kuruluş tarihini, nasıl geliştiğini ve içerisindeki eserleri tüm ayrıntılarıyla anlatıyor. Yer, mekan ve zaman kısıtlaması olmadan dijital ortamda her an ziyaret edilebilen müzeye samsunkentmuzesi.com adresinden anında ulaşılabiliyor" dedi.

Geçmişe yolculuk yaptıran müze

Müze içerisinde bin farklı eserin sergilendiğini ifade eden Daire Başkanı Akdin, "Milli Mücadele döneminin ilk propaganda afişi olma özelliğini taşıyan Halaskaranı İslam (İslam Kurtarıcıları) afişi ile mübadelenin şahidi 108 yaşındaki gelinlik en dikkat çekici eserler arasında yer alıyor. Sanal turla online olarak anında tüm eserler hakkında bilgilerin ulaşılabildiği müzede modellerle kent ekonomisi için çok önemli olan tütün üretiminin aşamaları da yer alıyor. Müzenin bir bölümünde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişiyle başlayan Kurtuluş Savaşı süreci tüm ayrıntılarıyla anlatılıyor. Özellikle Avrupa'da yaşayan hemşehrilerimiz müzemize yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA