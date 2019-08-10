Kent protokolü tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtımı için yürüdü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te protokol üyeleri, kentin tarih ve turizmde ön plana çıkması amacıyla yürütülen tarihi rota projeleri kapsamında 16 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığındaki grup, geçmişte kullanılan 16 kilometrelik ''Kırka Yolu'' ile ''Tozman Yolu''nun bulunduğu ve tarihi rotaların belirlendiği güzergahta yürüyüş yaptı.

Doğa yürüyüşü sırasında Muratça ve Harmankaya köyleri ile Harmankaya Kanyonu'nu görme fırsatı bulan heyet, köylerdeki tarihi dokuyu yansıtan ve ustalıkla planlanmış kerpiç ve ahşap evlerin önünde fotoğraf çektirdi.

- "Doğal güzellikleriyle görülmeye değer"

Bilecik'e 22 kilometre uzaklıktaki Tarım ve Orman Bakanlığınca Tabiat Parkı ilan edilen Kınık Şelalesi'ne yapılan yürüyüşün ardından konuşan Vali Şentürk, kentin çok önemli doğal güzelliklerinin olduğunu vurguladı.

Kınık Şelalesi Tabiat Parkı Projesi ile buraya gelen insanların bu güzellikten daha iyi yararlanabileceğini dile getiren Şentürk, şöyle konuştu:

"Burası merkez ile Bursa ve Yenişehir güzergahına da yakın. Kolaylıkla erişilebilen, saklı kent ve saklı havza diyebileceğimiz bir bölge. Milli Parklar üzerinden yapacağımız projeyle hayata geçirilince turizme kazandırılacak. Güzel bir seyirlik ve dinlenme mekanı olarak ortaya çıkacaktır. Bilecik 4 bölgede toprağı olan bir vilayet. Hakikaten doğal güzellikleriyle de özellikle görülmeye değer. İlimizin farklı noktalarındaki bu doğal yürüyüş parkurlarını, bitki örtülerini ve doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak, bunu hem turizme katmak hem de değer olarak bölge insanın da farkındalığını geliştirerek artırmak için çalışmalar yürüteceğiz."

Kaynak: AA