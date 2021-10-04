Uluslararası tütün şirketi olan Philip Morris'in yeni sigara fiyat listesini paylaşmasının ardından Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş da sigaradaki fiyat artışının 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını bildirdi. Bunun ardından, bazı sigara markalarının güncel rakamları da tüketiciler tarafından merak edildi. Kent sigara markalarının yeni fiyatı en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Kent sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

KENT SİGARA FİYATLARI 2021 | ZAM GELDİ Mİ? KENT SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Tütün şirketinin belirttiği fiyatlarlar doğrultusunda, sigaralar bugünden itibaren (4 Ekim) Türkiye genelinde zamlı fiyatlarıyla satışa sunulacak. Kent sigara markasını tercih eden tüketiciler, "Kent sigara fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte Philip Morris'in paylaştığı güncel sigara fiyatları listesine göre yeni Kent sigara fiyatları...

KENT

Kent Switch 16,00 TL

Kent Blue 15,00 TL

Kent Gray 15,00 TL

Kent White 15,00 TL

Kent D Range Switch 15,00 TL

Kent D Range Grey 15,00 TL

Kent D Range Blue 15,00 TL

Kent N Range Black 18,00 TL

Kent N Range Gray 18,00 TL

SİGARA İÇMEK ÖLDÜRÜR

Genç yaşlarda sigara kullanımına başlayan kişilerin erken yaşlarda kalp krizi, kanser gibi nedenlerden yaşamlarının yitirdiği belirlendi. Her gün insan ölümüne neden olan sigaranın kullanımı artıyor. Fiyat artışları da sigara tüketimini azaltmıyor. Genç yaşta kullanıma başlanınca bağımlılık haline gelen sigara, ilerleyen zamanlarda maalesef kolay bırakılmıyor.

Ayrıca sigaranın, solunum yolları üzerinde etkisi oldukça fazla. Sigara, öksürük ve balgam şikayetlerinin arttırır, kalp damar tıkanıklığına ve cilt sağlığı üzerinde birçok etkiye neden olur.

Sigara da bulunan 90'dan fazla kanserojen madde bulunuyor. Sigara nedeniyle genç yaşta ölüm riskinin de arttığı da tespit edildi.