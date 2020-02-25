Kent Söyleşilerinin konuğu Nedim Gürsel ve Melihat Gülses

Kent Söyleşileri, önde gelen isimleri İzmirliler ile buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyor. Söyleşinin bu ayki konukları Yazar Nedim Gürsel ve Sanatçı Melihat Gülses olacak.

Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Zeki Hozer tarafından projelendirilen sanat, iş ve bilim dünyasının sevilen isimlerinin ağırlandığı Kent Söyleşilerinde bu ay Yazar Gülşah Elikbank moderatörlüğünde "Sözcüklerden Notalara Sanat Şehrin Ruhunda" teması işlenecek.

Söyleşi konuğu ödüllü yazar Nedim Gürsel, 40. kitabı olan ve mekan olarak İzmir'de geçen "Baba Bak Deniz" isimli yeni kitabından da bahsedecek. Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olan Melihat Gülses ise sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirecek.

Medical Park İzmir Hastanesi ve Mövenpick Hotel İzmir sponsorluğunda gerçekleşen Kent Söyleşilerini projelendiren Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Zeki Hozer, "Yıllar önce Davos toplantılarının mimarı Klaus Schwap ile yaptığım bir görüşmede, İzmirimizde gerçekleşecek bölgesel bir Davos toplantısı fikrini oluşturdum. İzmir İktisat Kongresi Haftası ya da İzmir'in kurtuluş gününe rastgelen haftayı kapsayan, bir hafta süren, dünyadaki ünlü edebiyat ve bilim insanlarının katılacağı kongre, konferans, panel ve açık oturumlarla devam eden İzmir'in Davos'u için yola çıktık. Kent Söyleşileri bunun ilk basamağı" dedi.

Söyleşi, 26 Şubat Çarşamba günü saat 19.00'da, Mövenpick Otel İzmir'de ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Kaynak: İHA