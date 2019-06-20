Kent Tarım’da ilkbahar dönemi sona erdi

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evleri sezonu kapattı. 13 Şubat'ta başlayan ilkbahar sezonu programında kursiyerlere sebze yetiştiriciliği ile ilgili temel eğitimler verildi.

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evleri'nde ilkbahar dönemi eğitimleri tamamlandı. Mutlukent ve Ata Mahallelerinde bulunan Kent Tarım Hobi Evleri'nde verilen eğitimlerden 300 Çankayalı yararlandı. Şubat ayında başlayan bahar dönemi eğitimlerinde sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, aşılama, kompost yapımı, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, yağmur hasadı, budama gibi konuları detaylı bir şekilde öğrenen kursiyerler, gül, çalı, asma, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek ve marulun nasıl yetiştirileceğini de öğrendiler. Çankaya'nın farklı bölgelerinden katılan vatandaşlar, uzmanlardan aldıkları temel sebze yetiştiriciliği ile ilgili bilgileri eğitimlerin son dönemlerinde kent bostanında uygulayarak pekiştirme imkanı da buldu.

Yeni sezon Eylül'de başlayacak

Eğitimlerin sonbahar sezonu Eylül ayında başlayacak. Çankaya Belediyesince Mutlukent ve Ata Mahallelerinde düzenlenen temel sebze yetiştiriciliği eğitimlerinin sonbahar sezonuna da dileyen tüm Çankayalılar hiçbir ücret ödemeden katılabilecek.

Kaynak: İHA