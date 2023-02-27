Kenta İnoue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenta İnoue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenta İnoue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenta İnoue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenta İnoue 23 Temmuz 1998 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 井上 健太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenta İnoue Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kenta İnoue'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Kenta İnoue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenta İnoue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kenta İnoue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenta İnoue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Fukuoka Univ.

1 Şubat 2020 yılında Oita Trinita

31 Ocak 2021 yılında Fukuoka Univ.

1 Şubat 2021 yılında Oita Trinita

9 Ocak 2023 yılında Yokohama F. M.

Kenta İnoue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenta İnoue şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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