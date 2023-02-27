Kenta Matsumoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenta Matsumoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenta Matsumoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenta Matsumoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenta Matsumoto 4 Mayıs 1997 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松本 健太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenta Matsumoto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Astonick yapmaktadır. Kenta Matsumoto, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Kenta Matsumoto'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kenta Matsumoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenta Matsumoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kenta Matsumoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenta Matsumoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Toyo Univ.

1 Şubat 2020 yılında Kashiwa Reysol

8 Temmuz 2020 yılında Omiya Ardija

31 Ocak 2021 yılında Kashiwa Reysol

Kenta Matsumoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenta Matsumoto şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

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