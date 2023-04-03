Kenta Urushidate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenta Urushidate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenta Urushidate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenta Urushidate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenta Urushidate 22 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 漆舘 拳大 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenta Urushidate Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kenta Urushidate'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kenta Urushidate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenta Urushidate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kenta Urushidate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenta Urushidate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2023 yılında Niigata Uni H&W

Kenta Urushidate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenta Urushidate şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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