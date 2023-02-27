Kentaro Moriya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kentaro Moriya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kentaro Moriya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kentaro Moriya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kentaro Moriya 21 Eylül 1988 tarihinde Yokohama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 森谷 賢太郎 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kentaro Moriya Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS JAPAN yapmaktadır. Kentaro Moriya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kentaro Moriya'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kentaro Moriya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kentaro Moriya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kentaro Moriya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kentaro Moriya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2007 yılında Tsukuba Univ.

1 Şubat 2011 yılında Yokohama F. M.

9 Ocak 2013 yılında Kawasaki Front.

5 Ocak 2019 yılında Júbilo Iwata

1 Şubat 2020 yılında Ehime FC

31 Ocak 2021 yılında Júbilo Iwata

1 Şubat 2021 yılında Ehime FC

9 Şubat 2022 yılında Sagan Tosu

Kentaro Moriya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kentaro Moriya şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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