Kentaro Takise kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kentaro Takise Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kentaro Takise adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kentaro Takise Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kentaro Takise 23 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 滝瀬 健太郎 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kentaro Takise Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kentaro Takise'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kentaro Takise Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kentaro Takise Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kentaro Takise şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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