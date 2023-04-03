Kento Araki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kento Araki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kento Araki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kento Araki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kento Araki 31 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kento Araki Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kento Araki'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kento Araki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kento Araki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kento Araki şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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