Kento Hashimoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kento Hashimoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kento Hashimoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kento Hashimoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kento Hashimoto 16 Ağu 1993 tarihinde Itabashi, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 橋本 拳人 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kento Hashimoto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Active Action Asia yapmaktadır. Kento Hashimoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kento Hashimoto'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kento Hashimoto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/hassi37

http://www.instagram.com/kento_hashimoto_18

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Kento Hashimoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kento Hashimoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kento Hashimoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kento Hashimoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında FC Tokyo

1 Mayıs 2013 yılında Roasso Kumamoto

31 Ocak 2015 yılında FC Tokyo

27 Temmuz 2020 yılında Rostov

27 Mart 2022 yılında Vissel Kobe

17 Temmuz 2022 yılında Rostov

18 Temmuz 2022 yılında SD Huesca

30 Haziran 2023 yılında Rostov

Kento Hashimoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kento Hashimoto şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Kento Hashimoto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 15 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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