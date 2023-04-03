Kento Hirakawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kento Hirakawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kento Hirakawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kento Hirakawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kento Hirakawa 8 Ocak 2003 tarihinde ---, Oita şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 平川 絢大 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kento Hirakawa Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Kento Hirakawa'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kento Hirakawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kento Hirakawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kento Hirakawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kento Hirakawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Ritsumeikan Uni

Kento Hirakawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kento Hirakawa şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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