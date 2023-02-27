Kento Tachibanada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kento Tachibanada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kento Tachibanada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kento Tachibanada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kento Tachibanada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kento Tachibanada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kento Tachibanada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kento Tachibanada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kento Tachibanada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kento Tachibanada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kento Tachibanada 29 Mayıs 1998 tarihinde Kirishima, Kagoshima şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 橘田 健人 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kento Tachibanada Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Kento Tachibanada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Kento Tachibanada'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kento Tachibanada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kento Tachibanada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kento Tachibanada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kento Tachibanada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Toin Univ.

11 Haziran 2020 yılında Kawasaki Front.

31 Ocak 2021 yılında Toin Univ.

1 Şubat 2021 yılında Kawasaki Front.

Kento Tachibanada kimdir

Kento Tachibanada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kento Tachibanada şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kamimura Gakuen HS, Toin University of Yokohama

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Kento Tachibanada nereli

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