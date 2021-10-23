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  3. Kentsel dönüşüm alanında ortaya çıkan iskelet korkuya neden oldu!

Kentsel dönüşüm alanında ortaya çıkan iskelet korkuya neden oldu!

Kayseri’de, kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı bölgede, doğal gaz borusu döşendiği esnada insana ait olduğu tespit edilen iskelet ortaya çıktı.

Kentsel dönüşüm alanında ortaya çıkan iskelet korkuya neden oldu!

Korku filmlerini aratmayacak manzara, Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde görüldü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, yer altından döşenecek olan doğal gaz boru hattı için kazı yapıldı. Yapılan kazı esnasında yabancı bir obje dikkatlerden kaçmadı. 

Kentsel dönüşüm alanında ortaya çıkan iskelet korkuya neden oldu!

İNSAN İSKELETİ ŞOKE ETTİ

Kentsel dönüşüm kapsamında yol üzerinde, yer altına doğal gaz borusu döşendiği esnada, insana ait olduğu belirtilen iskelete rastlanıldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, iskelet üzerinde çalışma başlattı.

Kazı çalışmaları esnasında bulunan iskelet, korkuya neden oldu.

 

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