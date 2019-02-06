Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümde hedef her yıl 300 bin konut, bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ yapacak." açıklamasında bulundu.

YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANI NEDİR?

Hedef her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ yapacak. Kalanı özel sektör yapacak.

Hedef kentsel dönüşümü 20 yılda tamamlamak. Kentsel dönüşümde yeni dönem 7 temel hedef üstüne inşa edildi.

Afet risklerinin bertaraf edilmesi, çevresel, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, yatay mimarinin esas alınması, engelli dostu şehirler kurulması temel hedefler arasında.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ANAYASASI NEDİR?

Her kente özel kentsel dönüşüm anayasası geliyor. Her belediye kendi il ve ilçesi için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlayacak. Sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek.

Kentsel dönüşüm alanları ilan edilmeden önce vatandaşlardan talep toplanacak.

HİÇBİR KONUT YARIM KALMAYACAK

Hiçbir konut yarım kalmayacak. Bu amaçla kentsel dönüşüme dahil olacak müteahhitlere kriter gelecek. Maketten veya temelden konut satışı bitecek