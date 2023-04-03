Kenya Otsubo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenya Otsubo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenya Otsubo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kenya Otsubo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kenya Otsubo 5 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大坪 謙也 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kenya Otsubo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Kenya Otsubo'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kenya Otsubo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kenya Otsubo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Ritsumeikan Uni
Kenya Otsubo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kenya Otsubo şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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