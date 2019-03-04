İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Kenya'da helikopter düştü: Pilot ve 4 Amerikalı turist öldü

Kenya'da helikopter düştü: Pilot ve 4 Amerikalı turist öldü

Kenya Ulusal Polis Merkezi, içinde 5 kişinin bulunduğu bir helikopterin Kenya'nın kuzeybatısındaki Turkana Gölü bölgesindeki Ulusal Park'a düştüğünü;...

Kenya'da helikopter düştü: Pilot ve 4 Amerikalı turist öldü

Kenya Ulusal Polis Merkezi, içinde 5 kişinin bulunduğu bir helikopterin Kenya'nın kuzeybatısındaki Turkana Gölü bölgesindeki Ulusal Park'a düştüğünü; kazada helikopter pilotu ve 4 Amerikalı turistin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kazanın dün yerel saatle 20:00'de meydana geldiği belirtildi. Helikopterin düşüş nedeni araştırılıyor.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.