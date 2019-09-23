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Kenya’da okul çöktü: 7 öğrenci öldü

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulun çatısı çöktü, 7 çocuk hayatını kaybetti.

Kenya’da okul çöktü: 7 öğrenci öldü

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulun çatısı çöktü, 7 çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Nairobi'nin 8 mahallesinden biri olan Dagoretti'de meydana geldi. "Değerli Yetenek Akademisi" adlı okulun bir sınıfının çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine sağlık ekibi sevk edilirken, çökme sonucu enkaz altında kalan 7 çocuğun hayatını kaybettiği, 57 öğrencinin de yaralandığı bildirildi.

DHA

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