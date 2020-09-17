Kenya'da sokaklarda yaşayan çocuk sayısı artıyor: Uzmanlar endişeli

Genç nüfus oranının yoğun olduğu Afrika'nın doğusundaki Kenya'da, sokak çocuklarının sayısının giderek artması uzmanları endişeye sürüklüyor. Geçen on yılda, yoksulluğun derinleşmesi nedeniyle birçok Afrika ülkesinde sokak çocuklarının sayısı arttı. Kenya'nın başkenti Nairobi'de durumun ne kadar zor olduğuna bir örnek Gladys Muthoni.

Sokakta yaşayan 15 yaşındaki Gladys Muthoni, ailesinin yemek ihtiyaçlarını karşılayamaması üzerine evden ayrıldığını söyledi. Muthoni, 3 yıldır sokakta yaşıyor.

Kenya'nın toplam nüfusunun yarısı 18 yaşın altında olduğundan, sokak çocuklarının yaşam koşulları Nairobili yetkililerin karşılaştığı en büyük zorluklardan birisi.

Uzmanlar, 60 binden fazlası Nairobi'de olmak üzere sokaklarda yaşayan ve çalışan yaklaşık 300 bin çocuk olduğunu tahmin ediyor. Victoria Gölü kıyısındaki Kisumu ve sahildeki Mombasa da büyük bir sokak çocuğu nüfusuna sahip.

Uzmanlar, sokak çocuklarının, polis şiddeti de dahil olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Başkent Nairobi'de sokak çocukları için etkinlikler düzenleyen Hussein Adnan, AA muhabirine, "Kenya hükümetinin bu çocuklara yardım etmesi gerekiyor. Ekip olarak birlikte çalışmalı ve onlara yardım etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Nairobi'de sokak çocukları, tüm zamanlarını sokakta geçirenler ve gündüz sokakta geceleri eve dönenler şeklinde ikiye ayrılıyor.