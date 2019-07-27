Kenyalı animatör, ölü bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, çeşitli otellerde animatörlük yapan Kenyalı Timoty Minemo Decne (33), kaldığı iş hanındaki dairede arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu.

Yaklaşık bir ay önce 5- 6 arkadaşıyla Manavgat'a gelip 5 yıldızlı otellerde animatörlük yapmaya başlayan Kenyalı Timoty Minemo Decne, dün saat 01.00 sıralarında, Yukarı Hisar Mahallesi'nde iş hanındaki dairesine yatmaya gitti. Sabah Decne'yi göremeyen arkadaşları uyandırmak amacıyla gittikleri dairesinin kapalı olan kapısını iterek açtı. Decne'yi yatağında hareketsiz halde bulan arkadaşları, sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Timoty Minemo Decne'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Timoty Minemo Decne'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Timoty Minemo Decne'yi yatağında hareketsiz bulan adını açıklamayan arkadaşı, "Yan dairede kalıyoruz. Dün saat 01.00 sıralarında geldik. Ben yemek yaptım, ona da "gel yemek yiyelim" dedim. Yorgun olduğunu, biraz dinleneceğini daha sonra yiyeceğini söyledi ve odasına gitti. Bugün saat 13.00'e kadar haber alamayınca kapısına geldim, kapıyı vurdum vurdum açan olmadı. Kapıyı itekleyip açtım, yatağında hareketsiz yatıyordu" dedi.

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DHA