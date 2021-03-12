Kenya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kenya'nın Bayrağı Nasıldır?

Kenya ya da resmî adı ile Kenya Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu kısmında yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Etiyopya, Somali, Tanzanya, bir kısmı Victoria Gölü ile olmak üzere Uganda ve Güney Sudan oluşturmaktadır. Bunun haricinde ülkenin güneydoğusunda Hint Okyanusu yer almaktadır.

Kenya'nın Başkenti?

“Nairobi” şehri Kenya'nın başkentidir.

Kenya'nın Para Birimi Nedir?

“Kenya Şilingi” Kenya'nın para birimidir.

Kenya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Kenya'nın telefon alan kodu : + 254

Kenya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Kenya

Kenya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Nairobi

Kenya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Kenya

Kenya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Nairobi

Kenya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce, Svahili

Kenya'nın Bayrağı Nasıldır?