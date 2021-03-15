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Kenya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kenya'nınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kenya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Kenya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kenya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kenya'nınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kenya ya da resmî adı ile Kenya Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu kısmında yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Etiyopya, Somali, Tanzanya, bir kısmı Victoria Gölü ile olmak üzere Uganda ve Güney Sudan oluşturmaktadır. Bunun haricinde ülkenin güneydoğusunda Hint Okyanusu yer almaktadır.

Kenya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Kenya, 53771296 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 27. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0069 olduğu görülmektedir.

Kenya'nın Müslüman Nüfus sayısı 2,793,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 7 olarak rakamlara yansımıştır.

Kenya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kenya'nınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kenya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Kenya'nın yüz ölçümü 581736 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kenya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 11227  km²    Karasal Alan : 569140 km²

Kenya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kenya'nınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kenya'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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