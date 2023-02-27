Keon Woo Bak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keon Woo Bak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keon Woo Bak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Keon Woo Bak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Keon Woo Bak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keon Woo Bak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keon Woo Bak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keon Woo Bak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keon Woo Bak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keon Woo Bak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keon Woo Bak 9 Ağustos 2001 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박건우 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keon Woo Bak Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Keon Woo Bak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Keon Woo Bak'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Keon Woo Bak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keon Woo Bak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Keon Woo Bak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keon Woo Bak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Pohang St. U18

1 Ocak 2020 yılında Korea University

3 Ocak 2022 yılında Pohang Steelers

1 Ağustos 2022 yılında Sagan Tosu

31 Aralık 2022 yılında Pohang Steelers

Keon Woo Bak kimdir

Keon Woo Bak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keon Woo Bak şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kwangjang Elementary School (서울광장초등학교, 2012-2013),
Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2014-2016),
Pohang Steelers U18 (포항제철고등학교, 2017-2019),
Korea University (고려대학교, 2020-2021)

Keon Woo Bak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U18 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Keon Woo Bak nereli

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