KEP adresi nedir, ne demek? KEP adresi nasıl alınır?

Açılımı Kayıtlı Elektronik Posta” olan KEP adresleri resmi yazışmaların güvenli bir şekilde yapılabilmesi için hazırlanmıştır. KEP ile resmi yazışmalarda üçüncü kişilerle paylaşılmayan bilgilerin güvenli bir şekilde karşı tarafla paylaşılması mümkündür. İşte detaylar...

KEP ADRESİ NEDİR, NE DEMEK?

KEP adresleri dünya genelinde kullanıldığı gibi ülkemizde de kullanılmaktadır. Resmi yazışmalar için kullanılan bir sistem olan KEP adresi her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını, gönderildiği biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu tespit eden ve gönderilen içeriğin değişmemesini ve güvenli hale gelmesini sağlar. İşte, ''KEP adresi nasıl alınır?" sorusunun yanıtı...

KEP ADRESİ NASIL ALINIR?

PTT KEP adresi almak için aşağıdaki linke tıklayarak istenilen bilgileri doldurunuz.

PTT KEP ADRESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KEP ADRESİ ZORUNLU MU?

Kayıtlı elektronik posta için başvuru işlemi bazı belgeler gereklidir.

PTT kayıtlı elektronik posta başvuru işlemi için gerekli belgeler şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi

Kayıtlı elektronik posta başvuru formu

Formda istenen bilgiler doğru bir şekilde verildikten sonra kimlikle birlikte PTT şubesine gerekli başvuru yapılır.